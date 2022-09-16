Опрос показал, как россияне относятся к вакцинации от COVID-19

09:35, 16 сентября 2022, ПАИ

Коронавирусом переболели 43 % россиян, а меры предосторожности, чтобы не заболеть, соблюдают 45 %. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Один раз переболели коронавирусом 31 % опрошенных, несколько раз – 12 %. Не болели 53 % респондентов.

Меры предосторожности, чтобы не заразиться, в последний месяц соблюдают 45 % опрошенных, 54 % – не соблюдают, ещё 1 % затрудняется ответить. При этом опасается заболеть треть опрошенных, пишет РИА Новости.

В том, что пандемия коронавируса в России сейчас усиливается, уверены 40 % респондентов. Еще 18 % считают, что она идет на спад, 30 % думают, что ситуация не меняется.

Отмечается, что в необходимость массовой вакцинации верят 47 % опрошенных, не верят 40 %. О том, что прививки защищают от заражения, заявил 41 % респондентов, 44 % уверены в их неэффективности. При этом больше половины опрошенных (56 %) сказали, что вакцинировались от COVID-19. Некоторые уже ревакцинировались (11 %), 19 % собираются это сделать, столько же (19 %) – не собираются, а у 6 % опрошенных после последней вакцинации не прошел ещё год.

Опрос «ФОМнибус» проведён 2-4 сентября среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %.