Мужчина погиб при пожаре в Локнянском районе

09:36, 16 сентября 2022, ПАИ

Два пожара произошло на территории Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в 4:36 в деревне Усадьба Локнянского района сгорел жилой дом размером 5х8 метров. На месте происшествия обнаружен 56-летний погибший, безработный. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.

В 16:52 в многоквартирном жилом доме на улице Рокоссовского в Пскове в мусоросборочной камере сгорел пластиковый контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.