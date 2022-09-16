Иконы изъяли псковские таможенники на российско-латвийской границе

10:16, 16 сентября 2022, ПАИ

Иконы обнаружили и изъяли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при осуществлении совместного осмотра микроавтобуса. Водитель пояснил, что отвезти их в Москву попросил знакомый и о ценности икон ему ничего не известно, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

«Незаконно перемещаемые иностранцем иконы с образами святых изъяты, их ценность и возраст определит эксперт. Первая – 30х40 см и весит более двух килограммов. Вес второй превышает 18 килограммов, ее размер – 70х107 см. На иконах заметны потертости и сколы», – рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).