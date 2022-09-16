Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Иконы изъяли псковские таможенники на российско-латвийской границе

Фото Псковской таможни Фото Псковской таможни

Иконы обнаружили и изъяли сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области при осуществлении совместного осмотра микроавтобуса. Водитель пояснил, что отвезти их в Москву попросил знакомый и о ценности икон ему ничего не известно, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

«Незаконно перемещаемые иностранцем иконы с образами святых изъяты, их ценность и возраст определит эксперт. Первая – 30х40 см и весит более двух килограммов. Вес второй превышает 18 килограммов, ее размер – 70х107 см. На иконах заметны потертости и сколы», – рассказал начальник таможенного поста Денис Партоменко.

В отношении иностранного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

Иконы изъяли псковские таможенники на российско-латвийской границе
15 сентября 2022

Злоумышленница представилась работником соцслужбы и обманула пенсионерку

15 сентября 2022

Купи козу: интернет-мошенники обманули великолукского пенсионера

15 сентября 2022

Водолазы ищут тело пропавшей женщины в Струго-Красненском районе
14 сентября 2022

Один человек пострадал в результате ДТП у АЗС в Пскове

14 сентября 2022

Два автомобиля столкнулись в Великих Луках, пострадал пассажир
14 сентября 2022

Более 230 млн записей с личными данными россиян «утекли» в Сеть
14 сентября 2022

Тело мужчины обнаружено в сгоревшем доме в Палкино

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...