Новую спортплощадку на улице Советской Армии откроют для псковичей
Вопрос доступности спортивной площадки на улице Советской Армии, рядом со школой-интернатом, обсуждают жители Пскова в социальных сетях.
В Сети появились сообщения, что на новую спортплощадку не пускают жителей микрорайона. При этом горожане рассуждают о возможных причинах такого решения, в том числе они предположили, что ее могли закрыть из-за вандализма.
Псковское агентство информации обратилось за комментарием в образовательное учреждение. «Площадка будет доступна для жителей микрорайона в пятницу с 15:00 до 21:00 и в субботу-воскресенье с 9:00 до 21:00. Она не будет открыта постоянно, однако представителям микрорайона мы объясняли, у кого можно взять ключи», - сказали в школе-интернате.
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