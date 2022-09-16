Новую спортплощадку на улице Советской Армии откроют для псковичей

10:41, 16 сентября 2022, ПАИ

Вопрос доступности спортивной площадки на улице Советской Армии, рядом со школой-интернатом, обсуждают жители Пскова в социальных сетях.

В Сети появились сообщения, что на новую спортплощадку не пускают жителей микрорайона. При этом горожане рассуждают о возможных причинах такого решения, в том числе они предположили, что ее могли закрыть из-за вандализма.

Псковское агентство информации обратилось за комментарием в образовательное учреждение. «Площадка будет доступна для жителей микрорайона в пятницу с 15:00 до 21:00 и в субботу-воскресенье с 9:00 до 21:00. Она не будет открыта постоянно, однако представителям микрорайона мы объясняли, у кого можно взять ключи», - сказали в школе-интернате.