Псковича Константина Абабкова наградят премией правительства
Торжественное награждение лауреатов премий правительства в области культуры состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Среди награждаемых – главный дирижер, руководитель заслуженного коллектива народного творчества России, псковского ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
Распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в декабре 2021 года.
Награждение пройдет в рамках одного из крупнейших проектов плана основных мероприятий Года культурного наследия народов России – гала-концерта Фестиваля национальных оркестров России.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Новоржевские работники культуры обменивались опытом с коллегами из Невельского района
ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Избавиться от «языкового борщевика» помогут псковским школьникам