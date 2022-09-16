Псковича Константина Абабкова наградят премией правительства

10:19, 16 сентября 2022, ПАИ

Торжественное награждение лауреатов премий правительства в области культуры состоится 18 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Среди награждаемых – главный дирижер, руководитель заслуженного коллектива народного творчества России, псковского ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры и за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в декабре 2021 года.

Награждение пройдет в рамках одного из крупнейших проектов плана основных мероприятий Года культурного наследия народов России – гала-концерта Фестиваля национальных оркестров России.