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Культура

Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение театров и музеев

В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов боевых действий на получение льгот в театрах, музеях, концертных и выставочных залах, сообщает депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Документ разработан в ответ на обращение ветеранов боевых действий в адрес председателя комитета по культуре Елены Ямпольской. 

Уточняется, что законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджетных средств. Деньги на льготы планируют брать из тех средств, которые зарабатывают культурные учреждения. В Министерстве обороны идею поддержали.

«Напомню, что сейчас организации культуры могут предоставлять льготы детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим срочную службу», – написал Александр Козловский.

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