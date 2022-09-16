Ветеранам боевых действий могут дать льготу на посещение театров и музеев

10:34, 16 сентября 2022, ПАИ

В Госдуму внесли законопроект о праве ветеранов боевых действий на получение льгот в театрах, музеях, концертных и выставочных залах, сообщает депутат Госдумы Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Документ разработан в ответ на обращение ветеранов боевых действий в адрес председателя комитета по культуре Елены Ямпольской.

Уточняется, что законопроект не потребует дополнительных затрат из бюджетных средств. Деньги на льготы планируют брать из тех средств, которые зарабатывают культурные учреждения. В Министерстве обороны идею поддержали.

«Напомню, что сейчас организации культуры могут предоставлять льготы детям дошкольного возраста, обучающимся, инвалидам и военнослужащим, проходящим срочную службу», – написал Александр Козловский.