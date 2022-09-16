Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области

10:47, 16 сентября 2022, ПАИ

Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идет о дороге Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево в Гдовском районе, которая ведет к мемориальному архитектурному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной». Протяженность отремонтированного участка составляет 4,4 км.

Также в порядок привели дорогу Печоры - Залесье - Олохово в Печорском районе, на которой находится музей-усадьба народа сето в Сигово. Протяженность отремонтированных участков составляет 11,054 км.

Отремонтирована и дорога Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе, которая ведет к музею-заповеднику А. С. Пушкина. Протяженность отремонтированного участка - 12 км. Еще один участок этой дороги приведут в порядок до 30 июля 2023 года.

В рамках ремонта на объектах восстановлено асфальтобетонное покрытие; укреплены обочины и прибровочная часть; отремонтированы существующие трубы, пересечения, примыкания и съезды; приведены в нормативное состояние автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка краской и термопластиком; восстановлено барьерное ограждение.