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Общество

Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области

Три дороги к туристическим объектам отремонтировали в Псковской области в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает официальный Telegram-канал региона.

Речь идет о дороге Кятицы - Низовицы - Самолва - Пнево в Гдовском районе, которая ведет к мемориальному архитектурному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной». Протяженность отремонтированного участка составляет 4,4 км.

Также в порядок привели дорогу Печоры - Залесье - Олохово в Печорском районе, на которой находится музей-усадьба народа сето в Сигово. Протяженность отремонтированных участков составляет 11,054 км.

Отремонтирована и дорога Новгородка - Пушкинские Горы в Пушкиногорском районе, которая ведет к музею-заповеднику А. С. Пушкина. Протяженность отремонтированного участка - 12 км. Еще один участок этой дороги приведут в порядок до 30 июля 2023 года.

В рамках ремонта на объектах восстановлено асфальтобетонное покрытие; укреплены обочины и прибровочная часть; отремонтированы существующие трубы, пересечения, примыкания и съезды; приведены в нормативное состояние автобусные остановки. Для безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка краской и термопластиком; восстановлено барьерное ограждение.

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