Тепло в дома жителей Великих Лук начнет поступать с 19 сентября
Тепло в дома жителей Великих Лук начнет поступать с 19 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подписано, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
Всем организациям рекомендовано обеспечить готовность теплопринимающего оборудования к подаче тепла, отметил он.
Детские сады, школы, больницы начали протапливать по заявкам с 7 сентября. Сегодня уже более 60 социальных учреждений получают тепло.
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