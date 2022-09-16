Тепло в дома жителей Великих Лук начнет поступать с 19 сентября

11:06, 16 сентября 2022, ПАИ

Тепло в дома жителей Великих Лук начнет поступать с 19 сентября. Постановление о начале отопительного сезона подписано, сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Всем организациям рекомендовано обеспечить готовность теплопринимающего оборудования к подаче тепла, отметил он.

Детские сады, школы, больницы начали протапливать по заявкам с 7 сентября. Сегодня уже более 60 социальных учреждений получают тепло.