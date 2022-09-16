Акция «#МыВместе #ВместеПомогаем» объединила псковичей

11:20, 16 сентября 2022, ПАИ

На площадке Городского культурного центра Пскова прошла акция «#МыВместе #ВместеПомогаем», организованная Региональным ресурсным центром поддержки добровольчества. Мероприятие было посвящено поддержке Вооруженных сил РФ, жителей Донбасса и освобожденных территорий Украины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель ресурсного центра Алеся Михачева рассказала, что к сбору гуманитарной помощи с начала специальной военной операции подключились бизнес и неравнодушные граждане. Пункты сбора открыты во всех муниципалитетах области. К настоящему времени собрано и отправлено более 200 тонн гуманитарных грузов.

«Спасибо всем тем, кто помог. Хочу отметить, что ресурсный центр является ключевым звеном по сбору гуманитарной помощи. Мы знаем, где необходима поддержка, куда она направляется», — отметила Алеся Михачева.

Руководитель областного ресурсного центра призвала всех участников акции и жителей региона присоединиться к новому сбору гуманитарной помощи. Груз планируется отправить 14 октября.

На мероприятии благодарственными письмами Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества были отмечены те, кто внес большой вклад в сбор гуманитарной помощи. В числе награжденных — председатель первичной профсоюзной организации великолукского филиала Петербургского госуниверситета путей сообщения Кирилл Лебедев. При его активном содействии один из грузов собрали за сутки. Индивидуальные предприниматели Элмира Фароян и Алексей Пузанков организовали сбор вещей и внесли свой вклад в поддержку жителей ЛДНР.

Благодарственное письмо было вручено сотруднику регионального ресурсного центра Милане Илларионовой, недавно вернувшейся из ЛДНР. Там она была с гуманитарной миссией — псковичка работала волонтером в госпитале и помогала раненым.

О проекте «Все для Победы» Общероссийского народного фронта рассказал собравшимся зампредседателя областного Собрания депутатов, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

«Нам нужно быть с теми, кто на передовой. «Все для Победы» — помощь для тех, кто ведет бои, защищает свои семьи и свою землю. Они делают, что могут, и им нужна наша поддержка. Каждый из нас может принять участие в акции и помочь в достижении нашей общей цели», — отметил Виктор Остренко.

Также на мероприятии выступили артисты местных творческих коллективов. Они исполнили патриотические песни, читали стихи и представили хореографические номера.

Помимо сбора и отправки гуманитарной помощи Псковская область взяла шефство над Бериславским районом Херсонской области. Муниципалитет с рабочим визитом посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На месте были приняты решения по поддержке района, а также установлено взаимодействие по актуальным вопросам.