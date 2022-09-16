ФОТОФАКТ Кладбище в заповедной зоне

12:14, 16 сентября 2022, ПАИ

Новое кладбище обнаружил пушкиногорец во время пробежки по дороге в Пушкинском заповеднике. Фотографию он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Не надо пугать простых людей...» – написал автор снимка под постом. В комментариях подписчица сообщества уточнила, что это всего лишь декорации к фильму.

В настоящее время на территории Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» идут съёмки фильма «Царская прививка». Действие картины происходит в разгар пандемии оспы. В 1768 году Екатерина II первой в России сделала прививку себе и затем своему 14-летнему сыну Павлу.

Роли в фильме исполнят и псковичи - депутат областного Собрания Алексей Севастьянов, артисты Псковского драмтеатра Виктор Яковлев, Сергей Попков и Александра Кашина.