100 торговых точек работают на ярмарке в Пыталово

11:38, 16 сентября 2022, ПАИ

16 сентября в Пыталово открылась осенняя универсальная ярмарка, сообщила глава Пыталовского района Вера Кондратьева.

На ярмарке можно приобрести саженцы плодовых деревьев, ягодные кустарники, саженцы хвойных деревьев, мясо и продукцию переработки мяса, рыбу, продукцию переработки молока, мед, овощи, фрукты, ягоды, продукцию промыслов, кондитерские изделия, одежду, обувь для детей и взрослых.

Всего работает 100 торговых точек. «Кто не был еще на ярмарке, вы сможете успеть. Ярмарка работает до 15:00», - уточнила Вера Кондратьева.

С полным списком сельхозярмарок в Псковской области можно ознакомиться здесь.