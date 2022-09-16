На предпринимателя подают в суд за свалку мусора в Пскове

12:27, 16 сентября 2022, ПАИ

Фотографию горы ящиков за контейнерами для ТКО на улице Гражданской, 12 в Пскове прислали компании «Экопром». Снимок местный житель отправил в группе регоператора по обращению с ТКО в соцсети «ВКонтакте».

«Данную гору мусора образовал индивидуальный предприниматель. При этом данный человек ввел в заблуждение управляющую компанию, сообщив, что имеет заключенный договор на вывоз этих отходов с филиалом ООО «Экопром». Проверив данную информацию, оказалось, что никакого договора нет. Таким образом, получается, что юридические лица и ИП пользуются общественными местами накопления ТКО, устраивая свалки и заполняя контейнеры населения своими отходами, и не платят за это, лишая обычных граждан возможности пользоваться услугой по обращению с ТКО», - рассказали в компании.

За отсутствие договора с региональным оператором данный индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности, которая влечет наложение крупного штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Помимо штрафа за отсутствие договора и образование свалки, ему будет выставлен счет за обращение с ТКО с момента начала предпринимательской деятельности.

В настоящее время готовятся документы для направления в суд, где к ИП будут применены все вышеописанные санкции, заключили в «Экопроме».

Для предотвращения получения подобных штрафов филиал ООО «Экопром» рекомендует всем ЮЛ и ИП добровольно заключить договор на вывоз ТКО. Сделать это можно, написав на официальную электронную почту «Экопрома» ro_pskov@mehuborka.ru, по телефону +7(8112)20-19-21 или же обратившись в центр обслуживания клиентов по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3.