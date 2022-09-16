Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На предпринимателя подают в суд за свалку мусора в Пскове

Фотографию горы ящиков за контейнерами для ТКО на улице Гражданской, 12 в Пскове прислали компании «Экопром». Снимок местный житель отправил в группе регоператора по обращению с ТКО в соцсети «ВКонтакте».

«Данную гору мусора образовал индивидуальный предприниматель. При этом данный человек ввел в заблуждение управляющую компанию, сообщив, что имеет заключенный договор на вывоз этих отходов с филиалом ООО «Экопром». Проверив данную информацию, оказалось, что никакого договора нет. Таким образом, получается, что юридические лица и ИП пользуются общественными местами накопления ТКО, устраивая свалки и заполняя контейнеры населения своими отходами, и не платят за это, лишая обычных граждан возможности пользоваться услугой по обращению с ТКО», - рассказали в компании.

За отсутствие договора с региональным оператором данный индивидуальный предприниматель будет привлечен к административной ответственности, которая влечет наложение крупного штрафа или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Помимо штрафа за отсутствие договора и образование свалки, ему будет выставлен счет за обращение с ТКО с момента начала предпринимательской деятельности.

В настоящее время готовятся документы для направления в суд, где к ИП будут применены все вышеописанные санкции, заключили в «Экопроме».

Для предотвращения получения подобных штрафов филиал ООО «Экопром» рекомендует всем ЮЛ и ИП добровольно заключить договор на вывоз ТКО. Сделать это можно, написав на официальную электронную почту «Экопрома» ro_pskov@mehuborka.ru, по телефону +7(8112)20-19-21 или же обратившись в центр обслуживания клиентов по адресу: г. Псков, ул. Льва Толстого, д. 3.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

Ремонт дорог в отдалённых районах Пскова запланирован на 2023 год
16 сентября 2022

Псковский театр кукол покажет два спектакля в Витебске
16 сентября 2022

Губернатор утвердил дату проведения областной сельскохозяйственной ярмарки в Пскове
16 сентября 2022

Уникальные сварочные комплексы будут выпускать в Псковской области
16 сентября 2022

Музейный объект на дне Чудского озера планирует открыть историк-энтузиаст
16 сентября 2022

В Госдуму внесут проект о продлении кредитных каникул
16 сентября 2022

На предпринимателя подают в суд за свалку мусора в Пскове
16 сентября 2022

ФОТОФАКТ Кладбище в заповедной зоне

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...