До +17 градусов ожидается в Псковской области 17 сентября
Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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