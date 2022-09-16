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Общество

До +17 градусов ожидается в Псковской области 17 сентября

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 17 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +6…+11 градусов, днем: +12…+17.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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