Пскович до смерти избил супругу за попытку уйти от него

12:12, 16 сентября 2022, ПАИ

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего местного жителя, который до смерти избил свою супругу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 27 марта между обвиняемым и его супругой, которая решила расторгнуть брак и пришла забрать вещи, произошла ссора. «В этот момент мужчина руками, а также попавшим под руку табуретом нанес потерпевшей множество ударов по голове и другим частям тела. С черепно-мозговой травмой пострадавшая была госпитализирована, однако спустя пять дней скончалась от полученного телесного повреждения», - говорится в сообщении.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.