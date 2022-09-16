В Госдуму внесут проект о продлении кредитных каникул

12:55, 16 сентября 2022, ПАИ

Законопроект о продлении кредитных каникул для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, внесут в Госдуму сенаторы и депутаты 16 сентября. С такой заявкой можно будет обратиться на постоянной основе, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

«Механизм антикризисных кредитных каникул, имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заёмщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода. После окончания кредитных каникул в график платежей удалось вернуть более 70 % заёмщиков, а после ипотечных каникул - более 80 %», - цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.

Такое право для граждан планируют ввести в связи с успешным опытом кредитных каникул и востребованностью этой меры среди заёмщиков, сообщает ТАСС.