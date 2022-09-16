В Госдуму внесут проект о продлении кредитных каникул
Законопроект о продлении кредитных каникул для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, внесут в Госдуму сенаторы и депутаты 16 сентября. С такой заявкой можно будет обратиться на постоянной основе, сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
«Механизм антикризисных кредитных каникул, имеющих временный характер, показал достаточно высокую эффективность в качестве оперативной меры, направленной на предотвращение дефолтов заёмщиков, столкнувшихся с временным снижением дохода. После окончания кредитных каникул в график платежей удалось вернуть более 70 % заёмщиков, а после ипотечных каникул - более 80 %», - цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.
Такое право для граждан планируют ввести в связи с успешным опытом кредитных каникул и востребованностью этой меры среди заёмщиков, сообщает ТАСС.
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