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Общество

Новый тротуар построят на улице Ижорского Батальона в Пскове

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Управление городского хозяйства администрации города Пскова по итогам конкурса заключило контракт на устройство недостающих пешеходных дорожек на улице Ижорского Батальона. Новые тротуары появятся на участках от дома № 15 на улице Ижорского Батальона до улицы Алехина и от дома № 57а на улице Ижорского Батальона до разворотной площадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации города Пскова.

Протяженность пешеходной зоны составит более 1,5 км. Работы осуществит подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление». 

Подрядчик проведет подготовительные работы, разберет существующие дорожные знаки, бортовой камень, каменный парапет и автопавильоны. Затем подготовит основание для будущего тротуара и установит бортовой камень. Пешеходные дорожки будут заасфальтированы, часть будет сделана из тротуарной плитки. На них установят плиты для отвода воды и тактильную плитку.

Кроме того, подрядная организация выполнит устройство посадочных площадок и площадок под автопавильоны, установит урны и скамейки, организует наружное освещение. В рамках благоустройства будет восстановлена зеленая зона, высажены 32 саженца клена остролистного, а также живая изгородь из кизильника.

Завершить все работы необходимо до 27 сентября 2024 года. Финансирование осуществляется за счет субсидии из областного бюджета и средств из бюджета города Пскова в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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