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Культура

На концерт «Волковтрио» приглашает Псковский театр драмы

24 и 25 сентября на Пушкинском театральном фестивале в Пскове выступит петербургский джазовый ансамбль «Волковтрио», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра драмы.

Авангардный ансамбль из Петербурга – Владимир Волков, Святослав Курашов и Денис Сладкевич – играет смелый альтернативный джаз. Исполнители балансируют между импровизационной и композиторской музыкой, черпая вдохновение в современном джазе, этнических культурах, арт-роке и других стилях, часто далеких друг от друга. 

Группа «Волковтрио» образована в 1995 году в Санкт-Петербурге. В состав группы вошли профессиональные студийные и сессионные музыканты Владимир Волков (контрабас), Святослав Курашов (гитара) и Денис Сладкевич (ударные).

Основатель группы «Волковтрио» Владимир Волков, российский контрабасист, композитор, продюсер, участник группы «Аукцыон», также входит в состав «Трио Старостина». Он играл в дуэте с Вячеславом Гайворонским, Владимиром Тарасовым, Пятрасом Вишняускасом, Томашом Станько, группой «Поп-механика» Сергея Курёхина. Выступал на одной сцене с группой Андрея Кондакова «Интерджаз», трио Аркадия Шилклопера, играл в составе «Оркестра московских композиторов», в российско-голландском квартете «Вершки-да-корешки».

Осенний концерт «Волковтрио» пройдет в буфете Псковского театра драмы 24 сентября в 19:00 и 25 сентября в 20:00. Узнать подробности и купить билеты можно на официальном сайте фестиваля.

Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове в 29-й раз. C 1994 года фестиваль является значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В 2022 году участниками программы станут Александринский театр, театр «Приют комедианта», Воронежский театр юного зрителя, коллектив «Волковтрио» (Санкт-Петербург) и Псковский театр драмы.

 

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