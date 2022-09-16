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Культура

В Пскове презентовали проект «Пушкин и его друзья»

Дмитрий Марголин. Кухня-поварня в доме Ганнибалов (2002). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В Пскове в усадьбе Беклешовых, где сейчас расположено представительство Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», состоялась презентация проекта «Пушкин и его друзья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Проект претворяется в жизнь Пушкинским заповедником в содружестве с Центром туризма и творческих индустрий Пскова в рамках Года культурного наследия народов России и года столетия послереволюционного возрождения «Пушкинского уголка» на Псковской земле.

Первым реализованным пунктом проекта стала выставка ремесленных изделий «А. С. Пушкин и время», на которой музей и Центр туризма показали работу псковских ремесленников и представителей разнообразных творческих индустрий, в том числе: завода «Псковский гончар», мастерской одежды «Lubo-Dorogo manufacture», проекта «Сказки псковских мастеров», творческого объединения «Кукольный дом», галереи-мастерской «Герцена, 6», столярной мастерской «Лесная поляна», клуба традиционной авторской куклы «Псковитянка», столярной мастерской «Макс и Ко», псковской художницы по текстилю Татьяны Васильевой, вышивальщицы Татьяны Николаевой, мастера войлочных изделий Галины Дубининой, мастера по работе с натуральной кожей Алексея Обухова, студентов и преподавателей Псковского политехнического колледжа, многих других.

Презентация получилась многолюдной. Важно, что её участниками стали не только многочисленные псковские ремесленники и поклонники их творчества, но и студенческая молодёжь.

В своём приветствии к гостям усадьбы Беклешовых директор «Михайловского» Георгий Василевич подчеркнул: «Накопленные традиции — не только бесценный капитал, но и колоссальный ресурс для развития общества и формирования истинных ценностей. Только зная свой генетический код, можно целостно познать себя, раскрыть свои таланты и реализовать их, а это значит — стать счастливым человеком».

«Задача проекта  — стать практической площадкой, где можно бы было обсудить творческие вопросы, найти, при взаимодействии, пути решения проблем», — отметила заместитель директора Пушкинского заповедника по развитию и продвижению Жанна Малышева. Она рассказала, что проект «Пушкин и его друзья» сначала был задуман как выставочный, но в самое короткое время, по сути — в период подготовки первой экспозиции, в ходе переговоров и бесед с мастерами, приобрёл практическую составляющую. «Мы узнали, что, например, на ремесленных производствах не хватает молодёжи, — рассказала Жанна Николаевна. — С другой стороны, например, у колледжа, который занимается подготовкой соответствующих специалистов, есть потребность организовывать учебную практику для воспитанников. Все эти связи, эти «сцéпочки» могут сложиться в ходе реализации наших задумок».      

Таким образом, в программе проекта появились ещё два мероприятия, резюмировала специалист Пушкинского заповедника. Это, в частности, два круглых стола. Один из них будет посвящён взаимодействию с органами власти и учредителями грантов; в его ходе ремесленники смогут получить информацию о том, на какую помощь от государства они могут рассчитывать, как они могут получить субсидии, проч., проч. Второй круглый стол назвали «Традиции и преемственность. Вчера, сегодня, завтра…». Он предполагает встречу псковских ремесленников с творческой молодёжью, учащимися средних учебных заведений, в том числе — с профориентационными целями.

Кроме того, на 24 сентября на Георгиевской, 4 запланирован День открытых дверей, в программу которого включены экскурсии по выставке «А. С. Пушкин и время», мастер-классы, фестиваль музейного кино, многое другое.

Гостей презентации также приветствовали председатель совета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации города Пскова Кристина Кобызь, и. о. директора Псковского политехнического колледжа Александр Седунов, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова. А мастера презентовали свои работы, представленные в экспозиции.

Украшением праздника стали выступления студентов ПОКИ — как солистов — исполнителей на народных инструментах, так и студенческих коллективов: квинтета «La cantante» и фольклорного ансамбля «Очелье».

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