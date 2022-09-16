Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Опубликована полная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдёт в Финском парке в Пскове 17 сентября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фестивале будут действовать спортивные и детская площадки. На спортивных площадках псковичи смогут сыграть в футбол, регби, заняться спортивным фехтованием на площадке «Спортивный меч», сдать нормативы ГТО. Также в 14:00 будет проведена зарядка школой бега PRO SPORT и мастер-классы по воркауту Street workout Pskov. 

Творческая часть фестиваля начнётся в 15:00 с танцевального мастер-класса участницы «Танцев на ТНТ» Алисы Доценко. На сцене фестиваля также выступят музыкальные группы «Постоянные», «V.V. and BanD», «7Б», «Серьга» и поэт Иван Купреянов. Закончится мероприятие в 19:00 гимном фестиваля.

Также будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет написать тёплые слова в поддержку российских военнослужащих.

Все гости фестиваля смогут угоститься горячим чаем. Будет организован фуд-корт.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции.

Полную программу фестиваля смотрите на сайте правительства Псковской области.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

16 сентября 2022

Опубликована полная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»
16 сентября 2022

Музейный объект на дне Чудского озера планирует открыть историк-энтузиаст
16 сентября 2022

Псковича Константина Абабкова наградят премией правительства
15 сентября 2022

На Башне Святых ворот появится флюгер-орел

15 сентября 2022

Новоржевские работники культуры обменивались опытом с коллегами из Невельского района
15 сентября 2022

Татьяна Толстая приглашает псковичей на лекцию
15 сентября 2022

Церковь Успения в Мелетово закрылась для посещения до следующего года

15 сентября 2022

ТРАНСЛЯЦИЯ Итоги туристического сезона в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...