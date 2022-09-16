Опубликована полная программа музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию»

13:39, 16 сентября 2022, ПАИ

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдёт в Финском парке в Пскове 17 сентября в 14:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

На фестивале будут действовать спортивные и детская площадки. На спортивных площадках псковичи смогут сыграть в футбол, регби, заняться спортивным фехтованием на площадке «Спортивный меч», сдать нормативы ГТО. Также в 14:00 будет проведена зарядка школой бега PRO SPORT и мастер-классы по воркауту Street workout Pskov.

Творческая часть фестиваля начнётся в 15:00 с танцевального мастер-класса участницы «Танцев на ТНТ» Алисы Доценко. На сцене фестиваля также выступят музыкальные группы «Постоянные», «V.V. and BanD», «7Б», «Серьга» и поэт Иван Купреянов. Закончится мероприятие в 19:00 гимном фестиваля.

Также будут работать интерактивные кабины #СвоихНЕбросаем, где каждый сможет написать тёплые слова в поддержку российских военнослужащих.

Все гости фестиваля смогут угоститься горячим чаем. Будет организован фуд-корт.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» является участником Президентского фонда культурных инициатив. Событие организовано при поддержке Народного фронта, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области, администрации города Пскова, Театрально-концертной дирекции.

Полную программу фестиваля смотрите на сайте правительства Псковской области.