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Общество

Ремонт дорог в отдалённых районах Пскова запланирован на 2023 год

В Пскове планируют ремонт дорог в отдалённых районах, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».

«В настоящее время у нас разыгран контракт на ремонт дорог в Лисьих Горках, на Майской, Светлой, Хвойной, на Дновской, Спартака, Торфяной улицах», — пояснил Александр Грацкий. Контракты заключены на 2023 год.

Александр Грацкий напомнил, что в прошлом году удалось отремонтировать часть улиц в завокзальном районе, в районе Псковкирпич и на Лепешах. 

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