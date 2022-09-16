Ремонт дорог в отдалённых районах Пскова запланирован на 2023 год

14:29, 16 сентября 2022, ПАИ

В Пскове планируют ремонт дорог в отдалённых районах, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».

«В настоящее время у нас разыгран контракт на ремонт дорог в Лисьих Горках, на Майской, Светлой, Хвойной, на Дновской, Спартака, Торфяной улицах», — пояснил Александр Грацкий. Контракты заключены на 2023 год.

Александр Грацкий напомнил, что в прошлом году удалось отремонтировать часть улиц в завокзальном районе, в районе Псковкирпич и на Лепешах.