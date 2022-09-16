Назван лучший учитель шахмат в Псковской области

14:41, 16 сентября 2022, ПАИ

Лучшим учителем шахмат в Псковской области стала преподаватель псковской школы № 17 Светлана Пошибайлова. Педагога наградили денежной премией и поездкой с тремя воспитанниками в Музей шахмат в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации шахмат.

За работу по популяризации шахматного образования в Псковской области награду получил директор Опочецкой гимназии имени первого русского шахматного мастера Александра Петрова Юрий Богашев. Также за результаты реализации программы курса внеурочной деятельности обучающихся по шахматам, инициативность и результативность в первый год работы в Псковском педкомплексе награждена София Агафонцева.

За подготовку учеников – призёров областной олимпиады по шахматам и областного шахматного турнира среди команд второклассников денежными премиями отмечены учителя шахматного всеобуча Александр Муравьёв (Псковский гуманитарный лицей), Галина Евстратова (гимназия Острова), София Агафонцева (Псковский педагогический комплекс), Валерия Быстрова (гимназия имени Петрова в Опочке).

По решению конкурсной комиссии все лауреаты конкурса получат грамоты и премии от 15 до 70 тысяч рублей.

Конкурс на лучшую организацию работы по обучению шахматам в государственных и муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях проводится в Псковской области ежегодно при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерации шахмат России, региональной Федерации шахмат, правительства Псковской области, региональных комитетов по образованию и спорту.