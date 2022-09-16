Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7,5 % процентов на фоне снижения инфляции, сообщает «Интерфакс».
В целом ожидания экспертов по уровню снижения ставки варьировались в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов.
«Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле», — говорится в пресс-релизе регулятора.
«Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. На повышенном уровне остаются инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий», — констатирует регулятор.
ЦБ намерен принимать дальнейшие решения о ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции.
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