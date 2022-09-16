Один человек пострадал в результате ДТП в Великих Луках
В Великих Луках на улице Полиграфистов у дома № 85 произошло столкновение автомобилей «Ока» и Daewoo. В результате ДТП пострадал один человек.
Прибывшие на место происшествия медики оказывают помощь пострадавшему, решается вопрос о его госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО г. Великие Луки, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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