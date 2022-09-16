Ещё 273 человека заразились коронавирусом в Псковской области

15:47, 16 сентября 2022, ПАИ

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Ещё 273 человека за минувшие сутки заразились коронавирусом в Псковской области, 301 человек выздоровел, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с момента начала пандемии COVID-19 заболело 119 689 псковичей, выздоровело – 115 669, умерли 1 902 человека.

Среди заболевших 100 человек из Пскова,14 – из Великих Лук, 32 – из Островского района, 19 – из Порховского, 25 – из Пыталовского, 18 – из Пушкиногорского, 7 – из Невельского и Печорского, по 6 человек – из Великолукского, Струго-Красненского и Красногородского районов, 5 – из Локнянского и Палкинского районов, 4 – из Гдовского и Новосокольнического, 3 – из Плюсского и Себежского районов, 2 – из Новоржевского, Опочецкого и по одному заболевшему – из Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Псковского и Усвятского районов.