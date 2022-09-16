Тротуар от улицы Балтийской к Fjord Plaza в Пскове появится в 2023 году

14:48, 16 сентября 2022, ПАИ

Тротуар от улицы Балтийской к торговому центру Fjord Plaza в Пскове появится в 2023 году, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».

«Будет продолжение тротуаров от улицы Балтийской до Fjord Plaza», — отметил он.

Также тротуар появится на улице Шоссейной. Ремонтные работы рассчитаны на 2023 год. Затем в 2023–2024 годах работы по укладке тротуара проведут на улице Ижорского Батальона, добавил Александр Грацкий.