Тротуар от улицы Балтийской к Fjord Plaza в Пскове появится в 2023 году
Тротуар от улицы Балтийской к торговому центру Fjord Plaza в Пскове появится в 2023 году, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».
«Будет продолжение тротуаров от улицы Балтийской до Fjord Plaza», — отметил он.
Также тротуар появится на улице Шоссейной. Ремонтные работы рассчитаны на 2023 год. Затем в 2023–2024 годах работы по укладке тротуара проведут на улице Ижорского Батальона, добавил Александр Грацкий.
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