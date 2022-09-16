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Псковский театр кукол покажет два спектакля в Витебске

Труппа Псковского областного театра кукол в составе 10 актёров отправляется на гастроли в Витебск. Возглавляет творческую делегацию директор театра Татьяна Ааб. На сцене Витебского областного театра кукол «Лялька» псковские артисты покажут спектакли «Прыгучий мышонок» и «Фауст» режиссёра Александра Заболотного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Руководитель Псковского театра кукол Татьяна Ааб рассказала, что учреждения культуры приграничных районов взаимодействуют на протяжении многих лет и ежегодно обмениваются гастролями. В прошлом году псковичи стали участниками проекта «Кукольный квартал – 2021» в рамках Славянского базара в Витебске. На витебской сцене был показан детский спектакль «Прыгучий мышонок».

Это история про удивительного мышонка, которого прозвали прыгучим из-за того, что он выше всех своих серых собратьев прыгал в попытке выбраться из мышиной массы. Благодаря своему доброму сердцу он превратился в большого орла — властелина неба. «Зрителям очень понравилась постановка, и по многочисленным просьбам именно этот спектакль будет показан там снова», — отметила Татьяна Ааб.

В конце сентября артисты Витебского областного театра кукол «Лялька» приедут в Псков с ответным визитом. На псковской сцене они покажут спектакли «Петрушка» и «Колобок».

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