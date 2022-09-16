Отряд мобильного особого назначения «Кром» отметил 30-летний юбилей

15:03, 16 сентября 2022, ПАИ

Отряд мобильного особого назначения «Кром» отметил 30-летие со дня образования. На торжественной церемонии по случаю юбилея в Доме офицеров собрался личный состав отряда, родственники бойцов, ветераны, гости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Об истории создания подразделения напомнил участникам мероприятия командир ОМОНа Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Андрей Виноградов.

Первые отряды милиции особого назначения появились в системе МВД ещё в 1988 году, изначально они были созданы только в самых крупных городах и некоторых союзных республиках. Датой рождения псковского ОМОНа считается 17 сентября 1992 года: в этот день вышел приказ начальника УМВД по Псковской области о назначении командира отряда Валерия Юдина. На начальном этапе подготовки личного состава большой вклад в становление бойцов внесли воины-афганцы. Первое крещение псковичи получили 4 октября 1993 года во время штурма Белого дома в Москве – бойцы отличились в первый же день, задержав стрелков, обстреливающих колонны с крыш близлежащих домов. В 1995 году отряд одним из первых отправился в Чеченскую Республику.

Командир отряда особо подчеркнул, что за 30 лет псковский ОМОН стал не просто боевой единицей, а настоящей семьёй со своими традициями и жизненным укладом.

От имени командования, военного совета и совета ветеранов Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии Российской Федерации псковский ОМОН поздравил полковник полиции Андрей Быстров. Зачитав приветственный адрес командующего, он вручил государственные награды отличившимся сотрудникам управления Росгвардии и бойцам отряда.

«Ваша работа – это постоянный риск для жизни, это ежедневный подвиг. Сотрудники отряда находятся на передовом рубеже в борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявляют решительность, выдержку, взвешенность и колоссальную психологическую стойкость», — отметил в выступлении начальник Управления Росгвардии по Псковской области Игорь Иванов.

От имени губернатора и правительства Псковской области бойцов поздравил руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов. «Вы выбрали профессию настоящих мужчин, избрали наиболее почитаемое в России призвание — путь воина, путь беззаветного служения отечеству»,— обратился к личному составу ОМОНа Андрей Вьюнов и назвал бойцов командой настоящих профессионалов, способных выполнить задачу в любых условиях, не считаясь с риском и тяготами службы.

Вице-спикер областного Собрания Александр Братчиков передал приветствие от депутатского корпуса и председателя регионального парламента Александра Котова. «На протяжении всей своей истории псковский ОМОН является образцом мужества, стойкости и чести. Свой высочайший профессионализм бойцы спецподразделения ежедневно доказывают безупречной службой и преданностью Отечеству. Выполняя приказ Верховного главнокомандующего об участии в специальной военной операции, ОМОН в очередной раз демонстрирует самоотверженность и патриотизм, способность брать на себя ответственность за судьбу Родины и эффективно справляться с поставленными задачами», — отметил Александр Братчиков и пожелал воинам крепости духа, физических сил, здоровья и успешной службы.

От имени руководства города Пскова отряд «Кром» поздравил заместитель главы администрации Алексей Несмашный. Приветственный адрес от руководства УМВД и лично Алексея Овсянникова зачитал полковник полиции Леонид Бураковский. Он отметил, что бойцы ОМОНа активно участвуют в раскрытии преступлений, умело и самоотверженно действуют во время проведения специальных мероприятий далеко за пределами региона, способны выполнять задачи в любых условиях.

Торжественная церемония завершилась выступлением оркестра штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.