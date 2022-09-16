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Общество

С 20 по 27 сентября в Псковской области пройдёт отбор на чемпионат «Абилимпикс»

С 20 по 27 сентября в Псковской области пройдёт подготовительный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Соревнования состоятся в очно-дистанционном формате в Пскове, Острове, Великих Луках, Опочке и Порхове на базе Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского политехнического колледжа, Великолукского политехнического колледжа, Островского многопрофильного колледжа, Псковского агротехнического колледжа, Опочецкого индустриально-педагогического колледжа, Псковского медицинского колледжа, Центра специального образования № 1, Порховской специальной (коррекционной) школы-интерната и Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения.

От Псковской области в соревнованиях примут участие 11 студентов, девять школьников и два специалиста в 16 компетенциях: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Мебельщик», «Медицинский и социальный уход», «Бисероплетение», «Гончарное дело», «Флористика», «Художественное вышивание», «Швея», «Портной», «Фотограф-репортёр», «Экономика и бухгалтерский учёт».

В этом году в национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие победители региональных конкурсов не только этого, но и прошлого года: из-за сложной эпидемиологической обстановки финал конкурса 2021 года перенесён на 2022 год. В региональном чемпионате Псковской области 2021 года приняли участие 105 человек в 15 компетенциях, три участника региона получили право участия в национальном чемпионате 2022 года по основным компетенциям.

«Абилимпикс» — это международное некоммерческое движение. Его участниками являются 53 страны. В России чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» проходят с 2015 года и являются частью президентской платформы «Россия — страна возможностей».

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