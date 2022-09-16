Пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», проходит в медиацентре ПАИ
16 сентября в 15:00 в медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», которая проходит в Пскове в течение нового учебного года.
Подробности о мероприятии расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александра Гаврилова, директор детского спортивного центра «Юность» – центра ГТО Пскова Александр Камезин и учитель физической культуры в школе № 8, педагог дополнительного образования секции волейбола Сергей Иванов.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Инвестиции в крипту: великолучанин перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей
Движение по Троицкому мосту в Пскове откроют в этом году, заверил Александр Грацкий
Пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», проходит в медиацентре ПАИ