Пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», проходит в медиацентре ПАИ

15:05, 16 сентября 2022, ПАИ

16 сентября в 15:00 в медиацентре ПАИ началась пресс-конференция, посвящённая спартакиаде «Школьные игры», которая проходит в Пскове в течение нового учебного года.

Подробности о мероприятии расскажут председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александра Гаврилова, директор детского спортивного центра «Юность» – центра ГТО Пскова Александр Камезин и учитель физической культуры в школе № 8, педагог дополнительного образования секции волейбола Сергей Иванов.