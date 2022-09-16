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Спорт

300 тысяч рублей получит победитель спартакиады «Школьные игры»

300 тысяч рублей получит победитель спартакиады «Школьные игры», сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Псковской области Александр Гаврилов.

Спикер уточнил, что сумма выигрыша может вырасти. Решение о выплате денежного приза принял глава администрации Пскова Борис Елкин.

 

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