300 тысяч рублей получит победитель спартакиады «Школьные игры»
300 тысяч рублей получит победитель спартакиады «Школьные игры», сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи Псковской области Александр Гаврилов.
Спикер уточнил, что сумма выигрыша может вырасти. Решение о выплате денежного приза принял глава администрации Пскова Борис Елкин.
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