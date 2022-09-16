Движение по Троицкому мосту в Пскове откроют в этом году, заверил Александр Грацкий
Движение по Троицкому мосту в Пскове откроют уже в этом году, сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире радио «7 НЕБО».
«Работа идёт полным ходом, мы не отступаем от планов открыть движение в ноябре для автомобилистов и пешеходов», — рассказал он.
Александр Грацкий отметил, что сейчас проходит монтаж балок пролётного строения, затем начнётся их бетонирование, асфальтирование дороги и отделка тротуаров.
Окончательно благоустройство моста завершится в 2023 году.
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