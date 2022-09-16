Сразу четыре жителя Псковской области стали жертвами мошенников

16:21, 16 сентября 2022, ПАИ

Сразу четыре жителя Псковской области стали жертвами мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

Неизвестные лица звонят жителям региона и представляются сотрудниками силовых ведомств, а после убеждают псковичей в том, что мошенники оформляют на них кредит.

В результате такого общения 56-летняя псковичка перевела позвонившим 40 тысяч рублей, великолукская пенсионерка лишилась 16 тысяч, а 29-летний порхович – 180 тысяч рублей. Жительница Дно после общения с лжебанковским сотрудникам осталась без 55 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.