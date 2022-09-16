Сразу четыре жителя Псковской области стали жертвами мошенников
Сразу четыре жителя Псковской области стали жертвами мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.
Неизвестные лица звонят жителям региона и представляются сотрудниками силовых ведомств, а после убеждают псковичей в том, что мошенники оформляют на них кредит.
В результате такого общения 56-летняя псковичка перевела позвонившим 40 тысяч рублей, великолукская пенсионерка лишилась 16 тысяч, а 29-летний порхович – 180 тысяч рублей. Жительница Дно после общения с лжебанковским сотрудникам осталась без 55 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
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