Инвестиции в крипту: великолучанин перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей
Житель Великих Лук перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Неизвестный позвонил мужчине и предложил заработать на продаже криптовалюты. Великолучанин перевёл деньги на виртуальный счёт, но никакого заработка не получил.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Инвестиции в крипту: великолучанин перевёл мошенникам более 650 тысяч рублей
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