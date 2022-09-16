В Роскомнадзоре рассказали, куда обращаться, если ребёнок столкнулся с проблемами в интернете

16:52, 16 сентября 2022, ПАИ

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О цифровой гигиене и безопасности детей в интернете рассказали на платформе «Россия — страна возможностей».

Подрастающее поколение всё чаще стало сталкиваться с мошенниками и угрозами в интернете. В соцсетях присутствует огромное множество фейков, ненормативной лексики и призывов к экстремизму. На иностранных платформах Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены на территории России) или на площадке YouTube можно встретить видеоролики с элементами насилия и инструкции по изготовлению оружия, пропаганду наркотиков, алкоголя и суицида.

Знает ли ваш ребенок, что использование VPN-сервисов для доступа к запрещённым в России соцсетям может быть небезопасным? Согласно данным экспертов, из-за работы таких сервисов гаджет может быстрее разряжаться. Кроме этого, ребёнок или даже взрослый может стать жертвой мошенников, которые активно следят за пользователями, особенно неопытными, занимаются сбором персональных данных и потом продают их третьим лицам.

Родителям необходимо с самого детства фильтровать контент, который потребляет их ребёнок , а также следить за приложениями, установленными на гаджетах. Для этого можно установить специальный детский аккаунт, который позволяет контролировать экранное время и блокировать нежелательный контент. Важно обсуждать с детьми, что они делают и чем делятся в Сети.

При обнаружении разрушающего контента обращайтесь в электронную приёмную Роскомнадзора. Пользуйтесь услугами «Цифропомощи»: эксперты центра оказывают поддержку молодым людям, которые столкнулись с проблемами в интернете (это может быть потеря личных данных, кибербуллинг, распространение фейковой информации или цифровая зависимость).

Здесь собраны полезные материалы, которые можно изучить вместе с детьми.