Карантин по бешенству введён в великолукской деревне Рудново
В связи с угрозой распространения на территории Псковской области бешенства среди диких и домашних животных принято решение установить карантин по бешенству на одном из частных подворий в деревне Рудново Великолукского района. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Карантин также установлен на прилегающей к подворью территории.
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