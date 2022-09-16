Карантин по бешенству введён в великолукской деревне Рудново

17:10, 16 сентября 2022, ПАИ

В связи с угрозой распространения на территории Псковской области бешенства среди диких и домашних животных принято решение установить карантин по бешенству на одном из частных подворий в деревне Рудново Великолукского района. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Карантин также установлен на прилегающей к подворью территории.