«Вкусно – и точка» не исключает роста цен на картофель фри

17:50, 16 сентября 2022, ПАИ

Проблемы с картофелем фри связаны с недостатком мощностей по его производству, а также с ростом цен на продукт практически в 2,5 раза для сети «Вкусно – и точка» (преемник McDonald's в России). Однако компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, но не исключает некоторое удорожания продукта, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Олега Пароева.

По его словам, в России есть всего одна фабрика, которая способна производить порядка 100 тыс. тонн картофеля-фри, – липецкая. До недавнего времени ею владела нидерландская LWM CIS B.V. Фабрику постороили под бизнес-модель McDonald's, и она полностью закрывала его потребности в продукте.

«Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке, данный производитель картошки фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то по сравнению с периодом год назад для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много», – сказал Пароев.

Он также отметил, что в России нет другого производителя, который сможет произвести такие объёмы картофеля-фри. Ресторанам сети «Вкусно – и точка» необходимо порядка 75 тыс. тонн продукта. При этом с урожайностью картофеля проблем нет.

Комментируя вопрос о том, планирует ли компания купить или построить собственное производство, он заявил, что они рассматривают различные опции, но сейчас преждевременно говорить, по какому пути пойдёт производство.

«Но мы понимаем, что в стране необходимо развивать производство картофеля фри», – подытожил Олег Пароев.