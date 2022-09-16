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Культура

Концерт органной музыки состоится в Пскове

19 сентября в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова состоится органный концерт «Под музыку Вивальди», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Перед слушателями выступит солистка Томской филармонии, лауреата международных конкурсов Мария Блажевич.

В программе:

- Вивальди Цикл концертов «Времена года» в переложении для органа («Весна», «Лето», «Осень», «Зима»)

- Бах Концерт ля минор BWV 593 (транскрипция двойного скрипичного концерта соч. 3, №8, RV 522)

- Бах Концерт ре минор BWV 596 (транскрипция двойного скрипичного концерта, соч. 3, №11, RV 565)

Приобрести билеты можно в кассе областной филармонии или на сайте.

 

 

 

 

 

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