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Страна и мир

В Эстонии на месте демонтированного памятника советским солдатам обнаружены останки 230 человек

В эстонском городе Тарту на месте демонтированного памятника советским солдатам обнаружены останки 230 человек, в том числе 65 красноармейцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

В тартуском парке Раади 12 сентября была демонтирована и передана городскому музею бронзовая скульптура советского солдата, затем начались работы по извлечению останков людей, похороненных рядом с памятником, которые будут перезахоронены на городском кладбище.

«Сегодня Эстонский военный музей завершил раскопки на месте захоронения в парке Раади. В ходе раскопок были обнаружены останки 230 человек, 165 из них были гражданскими лицами, казненными фашистами в деревне Лемматси, 65 – красноармейцами, которые погибли в боях в Тарту и окрестностях города», – говорится в сообщении.

Правительство Эстонии 4 августа объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. Премьер-министр Кая Каллас заявила, что работы по переносу памятников планируется завершить до конца года.

Количество памятников и их месторасположение определяет специально созданная комиссия. Предположительно, на территории страны находятся от 200 до 400 монументов и памятных знаков.

В Нарве 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник – танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов. Были демонтированы мемориальные плиты на Петровской площади Нарвы, обелиск красноармейцам, памятник Герою Советского Союза Игорю Графову, два монумента, связанных со Второй мировой войной в Нарва-Йыэсуу и памятник советскому десанту в Мерикюла.

Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, Россия будет восстанавливать на своей территории военные памятники, демонтированные в сопредельных странах.

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