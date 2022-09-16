В Пыталово перед судом предстанет мужчина по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища

18:15, 16 сентября 2022, ПАИ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 23 июня 2022 года обвиняемый, употребив спиртные напитки, пришел к квартире знакомой женщины в г. Пыталово. Вопреки желанию потерпевшей, он незаконно проник в жилище, чем нарушил ее конституционное право на неприкосновенность.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.