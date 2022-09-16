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Студенты ПсковГУ привлекают молодежь к объектам культурного наследия Псковской области

Объекты культурного наследия в Псковской области за счёт продвижения станут ближе к молодёжи. Фото ПАИ

Студенты ПсковГУ разработали материалы для продвижения туристического потенциала псковской области на молодую аудиторию. Об этом представители вуза рассказали на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации, посвященном итогам проекта «Молодежь для региона».
Материалы для продвижения (видеоролики, посты для социальных сетей, репортажи) студенты готовили в рамках работы проектной медиашколы #PROдвигай свой край.
Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова обратила внимание участников круглого стола, что сейчас к объектам культурного наследия нашего региона проявляют интерес, в основном, туристы старше сорока лет. По мнению Климовой, благодаря подобным студенческим проектам появится шанс привлечь к храмам ЮНЕСКО в Пскове внимание более молодой аудитории.

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