Студенты ПсковГУ привлекают молодежь к объектам культурного наследия Псковской области

21:44, 16 сентября 2022, ПАИ

Студенты ПсковГУ разработали материалы для продвижения туристического потенциала псковской области на молодую аудиторию. Об этом представители вуза рассказали на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации, посвященном итогам проекта «Молодежь для региона».

Материалы для продвижения (видеоролики, посты для социальных сетей, репортажи) студенты готовили в рамках работы проектной медиашколы #PROдвигай свой край.

Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова обратила внимание участников круглого стола, что сейчас к объектам культурного наследия нашего региона проявляют интерес, в основном, туристы старше сорока лет. По мнению Климовой, благодаря подобным студенческим проектам появится шанс привлечь к храмам ЮНЕСКО в Пскове внимание более молодой аудитории.