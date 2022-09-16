В 185 фельдшерско-акушерских пунктах Псковской области будет организована продажа медикаментов

18:40, 16 сентября 2022, ПАИ

Активная работа над повышением доступности лекарств на селе ведется в Псковской области. Медикаменты в деревнях реализуют не только в аптечных пунктах, но и через фельдшерско-акушерские пункты, сообщает «Первый Псковский».

Продавать лекарственные препараты в ФАПах предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии, в декабре прошлого года. Глава региона принял такое решение после большого количества обращений от сельских жителей. Они жаловались на невозможность приобрести лекарства из-за отсутствия в деревнях аптечных киосков.

Реализация медикаментов будет организована в 185 ФАПах региона. Продавать будут жизненно важные препараты, список которых утвержден постановлением правительства.

Для осуществления торговли лекарствами в фельдшерско-акушерских пунктах должны соблюдаться 2 условия: наличие лицензии и специального оборудования.

Абсолютно все ФАПы, которые расположены в местах где нет аптечных пунктов, в настоящее время лицензированы.

На реализацию этой инициативы потребуется порядка 20 млн рублей. В настоящее время лекарствами торгуют порядка 25% всех ФАПов Псковской области.

Еще одна возможность приобрести медикаменты появилась у жителей районов с сентября этого года. Теперь их можно купить по почте. На данный момент эта услуга действует только в деревне Переслегино Великолукского района.