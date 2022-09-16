В Великих Луках в связи с проведением «Кросса нации» перекроют часть дорог

21:08, 16 сентября 2022, ПАИ

Завтра 17 сентября в связи с проведением «Кросса нации» с 10:00 и до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации города Великие Луки.

Будут закрыты:

- въезд на набережную с ул. Рабочей в районе городского пляжа;

- въезд на набережную Краснофлотскую с ул. Л. Чайкиной в районе плотины;

- по набережной Краснофлотской;

- на спуске от перекрёстка ул. Пушкина и ул. Первомайской к р. Ловать;

- перед стоянкой со стороны ул. Некрасова перед зданием Великолукского городского суда (ул. Пушкина, д. 10).

- в районе Летней эстрады.

Водителей просят быть внимательными и выбирать объездные пути.