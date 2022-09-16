В Великих Луках в связи с проведением «Кросса нации» перекроют часть дорог
Завтра 17 сентября в связи с проведением «Кросса нации» с 10:00 и до окончания мероприятий будет прекращено движение транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Luki-News со ссылкой на пресс-службу администрации города Великие Луки.
Будут закрыты:
- въезд на набережную с ул. Рабочей в районе городского пляжа;
- въезд на набережную Краснофлотскую с ул. Л. Чайкиной в районе плотины;
- по набережной Краснофлотской;
- на спуске от перекрёстка ул. Пушкина и ул. Первомайской к р. Ловать;
- перед стоянкой со стороны ул. Некрасова перед зданием Великолукского городского суда (ул. Пушкина, д. 10).
- в районе Летней эстрады.
Водителей просят быть внимательными и выбирать объездные пути.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Студенты ПсковГУ привлекают молодежь к объектам культурного наследия Псковской области