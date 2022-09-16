В Псковской области стартовал конкурс детских работ по тематике лесных пожаров

18:54, 16 сентября 2022, ПАИ

ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» совместно с Детской экологической библиотекой «Радуга» проводится конкурс детских творческих работ по следующим темам: «Берегите лес от пожара», «Останови огонь» и «Дети против пожара». Срок проведения конкурса с 15 сентября по 31 октября, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

Для участия в конкурсе принимаются как рисунки, так и видеоролики и презентации. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: 7 – 10, 11 – 13 и 14 – 17 лет.

По доброй традиции победители конкурса будут награждены памятными призами, а лучшие работы лягут в основу агитационного материала на противопожарную тематику.

Прием заявок на участие осуществляется в том числе и дистанционным способом по адресу электронной почты raduga@bibliopskov.ru.

Подробнее об условиях и сроках проведения конкурса.