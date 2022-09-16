Екатерина Гончарова: Подобные навыки в других условиях нарабатываются годами

22:03, 16 сентября 2022, ПАИ

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Три дня понадобилось студентам ПсковГУ, чтобы получить навыки фото- и видеообработки, а также написания «продающих» постов для соцсетей. Об этом рассказала на круглом столе руководитель проекта, директор центра карьеры и трудоустройства ПсковГУ Екатерина Гончарова. Круглый стол проходил в рамках проектной медиашколы Псковского государственного университета #PROдвигай свой край.



По словам спикера, за время работы медиашколы студенты освоили необходимые профессиональные навыки для успешной деятельности в сфере продвижения туристических направлений. Екатерина Гончарова отметила, что подобные навыки «в других условиях нарабатываются годами».

Напомним, что в рамках проекта «Молодежь для региона» студенты Псковского государственного университета разрабатывали материалы для продвижения объектов культурного наследия региона, ориентируясь на молодую аудиторию.