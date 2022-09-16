Игорь Иванов принял участие в энергетическом форуме в Санкт-Петербурге

21:39, 16 сентября 2022, ПАИ

Председатель псковского профобъединения Игорь Иванов принял участие в круглом столе «Сектор ЖКХ. Актуальные вопросы, проблемы, перспективы», который состоялся в рамках XI Международного конгресса “Энергоэффективность и энергосбережение. IT технологии. Энергобезопасность. Экология” в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники мероприятия обсуждали улучшение качества услуг в сфере ЖКХ, повышение безопасности и качества подготовки специалистов жилищно-коммунального комплекса, а также деятельность жилищно-коммунального комплекса на современном этапе.

«Качество услуг ЖКХ – это прежде всего качество жизни каждого из нас, наше здоровье и благополучие. То, что для нас стало обыденным и незаметным на самом деле является результатом труда миллионов людей, работающих в сфере жилищного хозяйства. И безопасность, подготовка сотрудников на каждом рабочем месте – один из столпов устойчивости всей отрасли», – прокомментировал состоявшийся круглый стол Игорь Иванов.

Участие в круглом столе также приняли руководители профсоюзных объединений Северо-Западного Федерального округа. Модератором дискуссии выступил Владислав Воронков, председатель комитета по ЖКХ НЭС при рабочей группе Совета Федерации ФС РФ по мониторингу реализации законодательства в области энергетики.