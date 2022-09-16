«Псковская правда» отразила партийные расклады нового созыва городской Думы в инфоргафике
16 сентября Территориальная избирательная комиссия Пскова официально зарегистрировала депутатов Псковской городской Думы 7-го созыва, избранных 11 сентября.
Издание «Псковская правда» подготовила инфографику, посвященную партийным раскладам нового созыва и его персональному составу. Познакомиться с инфорграфикой можно по ссылке.
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«Псковская правда» отразила партийные расклады нового созыва городской Думы в инфоргафике
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