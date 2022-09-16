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Делегация Псковской области участвует в проекте «Великие творцы Санкт-Петербурга»

Делегация Псковской области в проекте «Великие творцы Санкт-Петербурга». Фото: Псковский областной колледж искусств

Молодёжная творческая делегация Псковской области принимает участие в культурно-просветительском проекте «Великие творцы Санкт-Петербурга», сообщили в центре непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В состав делегации вошли 36 юных музыкантов, хореографов, художников, театралов в возрасте от 10 до 17 лет – учащихся детских музыкальны школ, детских школ искусств, детских художественных школ Пскова, Великих Лук, Острова, Плюссы, студентов областного колледжа искусств.

Как рассказала методист Центра непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова  Ксения Удовик, при формировании группы особое внимание уделялось победителям олимпиад, творческих конкурсов, участникам фестивалей и концертов.

Отметим, что поездка проходит в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в целях популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Реализует культурно-просветительскую программу Общероссийская общественно-государственная организация «Российский фонд культуры».  

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