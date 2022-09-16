Профсоюз поздравил с профессиональным праздником работников лесной отрасли

23:04, 16 сентября 2022, ПАИ

Работников лесоперерабатывающий промышленности от имени региональных профсоюзов с профессиональным праздником поздравил председатель Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ Андрей Стегний.

«Ваш труд – это сохранение и преумножение природных ресурсов нашей Родины. На ваших руках лежит сохранение лесного ресурса, его грамотное и рачительное использование», – обратился к работникам отрасли Андрей Стегний.

Он отметил, что в лесном хозяйстве работают целеустремленные, грамотные, высококвалифицированные специалисты и пожелал им достижения профессиональных высот, роста доходов, здоровья и благополучия.