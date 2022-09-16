В Москве вычислили и задержали несовершеннолетнего живодёра

22:32, 16 сентября 2022, ПАИ

В Москве задержали молодого человека, который ради поднятия рейтинга своего канала в Telegram издевался над котом и кошкой, снимая всё это на камеру. Живодёр прыскал перцовым балончиков в морду, наступал сапогом, угрожал сбросить кота с 13-го этажа, сообщает РИА Новости.

Кот и кошка остались живы и переданы ветврачам. Соседи вычислили, откуда живодёр ведёт трансляцию и вызвали полицию. Сейчас он задержан до выяснения обстоятельств.

«Срок грозит серьёзный. Мы контролируем все процессуальные действия, чтобы не допустить ухода этого человека от ответственности», – сказал изданию «Газета.Ru» первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.