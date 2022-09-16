В Москве вычислили и задержали несовершеннолетнего живодёра
В Москве задержали молодого человека, который ради поднятия рейтинга своего канала в Telegram издевался над котом и кошкой, снимая всё это на камеру. Живодёр прыскал перцовым балончиков в морду, наступал сапогом, угрожал сбросить кота с 13-го этажа, сообщает РИА Новости.
Кот и кошка остались живы и переданы ветврачам. Соседи вычислили, откуда живодёр ведёт трансляцию и вызвали полицию. Сейчас он задержан до выяснения обстоятельств.
«Срок грозит серьёзный. Мы контролируем все процессуальные действия, чтобы не допустить ухода этого человека от ответственности», – сказал изданию «Газета.Ru» первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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