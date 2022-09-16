Основание Южной башни Снетогорского монастыря укрепили реставраторы

23:21, 16 сентября 2022, ПАИ

О ходе реставрационных работ в Южной башне Снетогорского монастыря рассказаи в АНО «Возрождение».

Основание башни укреплено со стороны реки Великой в процессе противоаварийных работ на склоне. Во время реставрации внутри башни потребовалось раскрытие трещины, которая создавала аварийную ситуацию для постройки.

Выявлена разрушенная кладка внутри и снаружи башни, а также следы реставрации прошлых десятилетий, когда работа носила в большей степени «косметический» характер и не были устранены начавшиеся процессы деструкции известнякового камня, из которого построена башня.

В настоящий момент выполненяются работы по укреплению стен и «перевязке» кладки.